Китай выразил поддержку РФ по вопросу неделимости безопасности

Китайская сторона поддерживает позицию российской в вопросе неделимости безопасности, сообщил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Российская сторона проинформировала китайскую сторону о последних событиях в отношениях Россия-США и Россия-НАТО, подчеркнув принципиальную позицию неделимости безопасности. Китай понимает и поддерживает эту позицию», – цитирует сообщение МИД КНР РИА «Новости».

Главы российского и китайского ведомств перевели переговоры в четверг в Пекине.

Переговоры президента РФ Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине состоятся в пятницу до начала церемонии открытия Олимпийских игр.