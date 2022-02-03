 

Китай выразил поддержку РФ по вопросу неделимости безопасности

03.02.2022, 17:59, Новости дня
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Китайская сторона поддерживает позицию российской в вопросе неделимости безопасности, сообщил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Российская сторона проинформировала китайскую сторону о последних событиях в отношениях Россия-США и Россия-НАТО, подчеркнув принципиальную позицию неделимости безопасности. Китай понимает и поддерживает эту позицию», – цитирует сообщение МИД КНР РИА «Новости».

Главы российского и китайского ведомств перевели переговоры в четверг в Пекине.

Переговоры президента РФ Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине состоятся в пятницу до начала церемонии открытия Олимпийских игр.



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