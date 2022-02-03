Глава Комблага Пониделко сообщил о недостатке ресурсов для снегоуборки в Петербурге

Василий Пониделко, глава Комитета Смольного по благоустройству Петербурга, открыто заявил о необходимости приобретения городом очередной партии снегоуборочной техники для ликвидации наледи с тротуаров и дорог.

Телеканал «Санкт-Петербург» озвучил предполагаемые масштабы уборочных работ: площадь тротуаров, за которые отвечает ведомство Пониделко, составляет приблизительно 17 млн квадратных метров, 43 млн – это дорожная сеть Санкт-Петербурга. Таким образом, общая подведомственная территория, которую должен обслуживать Комитет, составляет 60 млн квадратных метров.

Глава Комитета сообщил, что на этот объем работ к зимнему периоду было подготовлено 1750 специализированных машин, но только чуть больше тысячи выходят на борьбу со стихией. Это происходит по причине простоя техники, нуждающейся в ремонте. Кроме того, автопарку требуются квалифицированные ремонтники и водители.

Еще в середине осени губернатор Александр Беглов заявлял о готовности города к непогоде. Из-за пустых обещаний Смольного петербуржцы и гости Северной столицы ежедневно сталкиваются с нарастающими ледяными накатами и завалами снега на дорогах и тротуарах.