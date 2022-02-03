 

“Решили заработать на разборке железнодорожного пути”. Бизнесмен пытался подкупить сотрудника СБУ за $500 тыс.

03.02.2022, 17:26, Новости дня
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По данным следствия, организовали схему бывший сотрудник правоохранительных органов и двое мужчин из криминальной среды.

“Злоумышленники решили заработать на разборке заброшенного железнодорожного пути на территории Марковской объединенной территориальной общины. Дельцы предложили сотруднику СБУ крышевать нелегальный бизнес. Оплату организатор предложил передавать по частям: после каждого этапа демонтажа пути. Общая сумма сделки должна составлять  $500 тыс.”, – рассказали в СБУ.

Офицер спецслужбы сообщил руководству о предложении неправомерной выгоды.

Правоохранители задержали троих злоумышленников в Луганской области при попытке передачи сотруднику СБУ части суммы. Им собщили о подозрении по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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