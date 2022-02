Спутники Maxar сделали новые фото российских войск возле Украины и в Крыму. На некоторых есть “Искандеры”

В Maxar отметили, что последние изображения показывают новую фазу активности России. Если на более ранних фото рядом с местами дислокации было замечено небольшое количество войск или новых палаток для дополнительного персонала, то сейчас ситуация изменилась.

В частности, в Беларуси возле Осиповичей заметили оперативно-тактические ракетные комплексы “Искандер-М”. В Брестской области стоят палатки и тяжелая техника.

Osipovichi training area, central Belarus. Shows Iskander missile deployment. * : @Maxar pic.twitter.com/31P4aMvtFP

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 2, 2022

На полигоне “Обуз-Лесновский” в Беларуси замечены палатки. А в российском городе Ельня стоят боевые группы, танки и артиллерия.

Obuz-Lesnovsky training area, south-central Belarus. Troop camps with tents are visible. These are battle groups. * : @Maxar pic.twitter.com/3uaPnUb780

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 2, 2022

Yelnya continued. Jan. 19. * : @Maxar pic.twitter.com/AWWtkjqJyD

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 2, 2022

На полигоне “Погоново” в Воронежской области развернут тренировочный лагерь и базируется артиллерия.

Pogonovo training area continued. * : @Maxar pic.twitter.com/PwdfhSJf4g

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 2, 2022

В Крыму Maxar сфотографировала палатки и бронетехника в районе Евпатории, Бахчисарая, Новоозерного и Ангарского полигона.

Opuk training area, southern Crimea. Jan. 31. Tents and armored vehicles. * : @Maxar pic.twitter.com/6hOuhjllZX

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 2, 2022

Angarsky training area, southern Crimea. Feb. 1. More troop camps. * : @Maxar pic.twitter.com/BMd7rz6tUJ

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 2, 2022

Аналитик по вопросам обороны, специализирующийся на России и Беларуси, Конрад Музыка сказал CNN, что, по его мнению, в настоящее время вокруг Украины дислоцировано от 74 до 76 российских батальонных тактических групп. Батальонные тактические группы обычно состоят из около 1000 солдат вместе с подразделениями поддержки, подчеркивают журналисты.

Он также сообщил, что Сухопутные войска России перебросили подразделения, в том числе баллистические ракеты малой дальности “Искандер”, в Беларусь и районы России, расположенные недалеко от Украины. По его подсчетам, вблизи Украины находится не менее 48 пусковых установок.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января 2022 года, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января высказал мнение, что риск российского вторжения в Украину в последнее время не стал больше, но увеличился ажиотаж вокруг этого вопроса. Он призвал украинцев не паниковать. А на следующий день вышло интервью, в котором президент допустил, что российские войска могут попытаться оккупировать Харьков.

Согласно результатам опроса Центра Разумкова, проведенного 28–31 января, 44,9% украинцев воспринимают скопление российских войск на границе с Украиной как реальную угрозу вторжения РФ зимой или весной 2022 года. 44,9% граждан заявили, что готовы присоединиться к защите Украины любым способом.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

—