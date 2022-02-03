Пользователи пожаловались на сбои в работе YouTube

В работе онлайн-видеохостинга YouTube наблюдаются сбои, сообщается на странице портала Downdetector, который отслеживает популярные интернет-ресурсы.

К 14.39 мск было зафиксировано 2 тыс. 146 отчетов о сбоях в работе сервиса. Около 79% пользователей пожаловались на работу сайта, 13% – на работу приложения, еще 8% сообщили о неполадках в работе видео трансляций, передает ТАСС.

Активнее о неполадках сообщали пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила Минцифры и Минкультуры обязать иностранные видеосервисы, включая YouTube, объяснять причины блокировки или удаления ролика.