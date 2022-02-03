Собянин оценил признание Москвы лучшим мегаполисом по качеству жизни

Признание Москвы лучшим мегаполисом мира по версии ООН по показателям «развитие инфраструктуры» и «качество жизни» станет аргументом в конкурентной борьбе за проведение «ЭКСПО-2030», сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Признание нашего города мировым лидером в качестве жизни и развитии инфраструктуры – это справедливая оценка огромных позитивных перемен, происходящих в Москве», – отметил Собянин в своем блоге.

По его словам, индекс ООН не дает Москве никаких формальных преимуществ. Однако, как указал мэр, это позволяет разрушать сложившиеся стереотипы, а также доказывать, что столица РФ находится на правильном пути.

«И еще – он станет хорошим аргументом в конкурентной борьбе, которую ведут между собой крупнейшие мегаполисы мира. Например, в ближайшее время должен определиться город, который примет Всемирную выставку ЭКСПО-2030. Москва – один из городов-кандидатов», – напомнил Собянин.

Он также обратил внимание на то, что признание достижений Москвы со стороны ООН, несомненно, поможет выиграть борьбу за право принять крупнейший форум достижений науки, техники и культуры Земли. Вместе с тем, по словам мэра, в отличие от многих городских рейтингов и частных оценок эксперты ООН-Хабитат поставили своей целью создать универсальный индекс достижений мировых городов.

В основе этого рейтинга лежит идея процветания, а именно – высокого качества жизни и равных возможностей для всех горожан в гармонии с окружающей природой, заключил Собянин.

В четверг ООН признала Москву лучшим мегаполисом мира по показателям «развитие инфраструктуры» и «качество жизни», второе место у Лондона, третье – у Парижа, свидетельствуют предварительные данные рейтинга организации «Индекс процветания городов».