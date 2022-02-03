 

В компании Starlink начал действовать новый тариф

03.02.2022, 15:28, Новости дня
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Как стало известно, компания Starlink предлагает своим клиентам оплачивать спутниковый интернет по новому тарифу. Ничего бы в этом не было удивительного, если бы он не оказался в пять раз больше старого.

В частности, клиентам предлагают заплатить за оборудование, позволяющее получать трафик со скоростью от 150 до 500 Мбит/с за 2500 американских долларов. Напомним, что стоимость обычного подключения составляет 500 долларов, что также нельзя назвать низкой ценой.

Из упомянутых двух с половиной тысяч пять сотен сразу уйдет на депозит клиента. С него компания обещает ежемесячно снимать по сотне долларов. Столько же будет стоить терминал, и еще столько же – спутниковая тарелка. Эксперты удивлены. При запуске проекта Starlink Илон Маск обещал доступное интернет-соединение для всех жителей Земли. Но эти цены не по карману даже тем, кто проживает в обеспеченных странах.



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