 

France 2 – после массовых протестов Квебек отменил налог для непривитых

03.02.2022, 14:24, Новости дня
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Премьер-министр канадской провинции Квебек объявил, что власти не будут вводить налог для тех, кто отказывается вакцинироваться, передаёт France 2. Как отмечает телеканал, широкомасштабные протесты антиваксеров по всей стране вынудили администрацию в некоторых субъектах пойти на уступки и смягчить меры по борьбе с COVID-19.

В последние дни Канаду пересекла так называемая колонна свободы. В столичной Оттаве и Квебеке прошли демонстрации антиваксеров. Оказалось ли этого достаточно, чтобы некоторые канадские власти пошли на уступки? Вот о чём, во всяком случае, заявил премьер-министр Квебека три недели назад:

ФРАНСУА ЛЕГО, премьер-министр Квебека: Доводим до вашего сведения, что в данный момент мы работаем над санитарным налогом, который будут взимать со всех взрослых жителей Квебека, которые отказываются вакцинироваться.

Для снижения финансовой нагрузки больниц непривитые, которых в Квебеке 10 процентов, должны были выплачивать существенный «вакцинный налог». Однако вчера правительство пошло на попятную.

ФРАНСУА ЛЕГО: Довожу до вашего сведения, что правительство не будет вводить этот законопроект, чтобы вернуть в Квебек спокойную социальную обстановку.

Таким образом, власти Квебека между строк признали свою обеспокоенность недовольством (населения. — ИноТВ). Вот что несколько дней назад провозгласил этот член профсоюза, близкий к ультраправым кругам, который присоединился к колонне антиваксеров.

БЕРНАР ГОТЬЕ, член профсоюза: Начальники, руководители… Вам засунут голову в задницу, чтобы заставить хоть немного подумать. Мы знаем, как это начиналось в других странах. Там начиналось так же.

Политические обозреватели увидели в его словах явную отсылку к французскому движению «жёлтых жилетов» и штурму Капитолия сторонниками Дональда Трампа. Такие намёки заставили правительство разрядить обстановку, однако другие ограничения остаются в силе — например, для покупки алкоголя необходимо пройти вакцинацию.

Дата выхода в эфир 02 февраля 2022 года.



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