 

Американские ученые создали очень легкий полимер, оказавшийся вдвое прочнее стали

03.02.2022, 13:58, Новости дня
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Как сообщают в пресс-службе Массачусетского технологического института, группа ученых из данного вуза сумела получить уникальный полимер, который вдвое превосходит по прочность сталь.

Но это еще не все преимущества нового материала, говорят специалисты. Важнее, что у полимера очень низкая плотность, а это значит, что созданные из него детали будут весить в несколько раз меньше, чем стальные аналоги.

Эти два качества открывают перед новым материалом необыкновенные возможности. В частности, его можно использовать в машиностроении и строительстве зданий, где давно ищут замену стальной и тяжелой арматуре. В целом, данный полимер может внести большой вклад в снижение выбросов парниковых газов.



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