На севере Атлантики обнаружено необычное холодное пятно

Движение воздуха в верхних слоях атмосферы привело к образованию так называемого холодного пятна в северной части Атлантического океана. На самом деле, глобальное потепление приводит не только к увеличению температуры, отмечают ученые.

Главным следствием изменения климата является изменение направления и силы дующих ветров, а также трансформация холодных и теплых океанских течений.

В данном случае, отмечают уменьшение средней температуры в районе «холодного пятна» на 0,4 градуса по Цельсию. Исследование данного феномена проводится при помощи компьютерного моделирования. Ученые также говорят о том, что холодные массы воды из глубин океана чаще выхолят на поверхность, что может привести к непредсказуемым последствиям.