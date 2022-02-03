В Кремле назвали темы беседы Путина с Кадыровым

Президент Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи затронули темы, связанные с работой правоохранительных органов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что «затрагивались темы, связанные с работой правоохранительных органов», передает РИА «Новости».

Также обсуждались хозяйственные дела и развитие Чечни. Глава республики пришел с конкретными экономическими проектами.

Кроме того, представителю Кремля был задан вопрос о том, боится российский лидер Кадырова.

«Почему Путин должен бояться руководителя российского региона? Не понимаю ваш вопрос», – с недоумением ответил Песков.

«Я затрудняюсь в понимании вашего вопроса. И еще раз хочу сказать, что я дал вам информацию о встрече», – добавил он.

Накануне Путин встретился с Кадыровым в Москве, глава Чечни доложил о социально-экономической ситуации в регионе.

Позже в Сети появилось видео, которое Кадыров снял из Кремля.