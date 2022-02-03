Проценко прокомментировал совет лечить COVID парами водки

Лечение коронавирусной инфекции с помощью паров водки неэффективно, сообщил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, говоря об этом «народном методе».

«Доказательной базы такого метода нет. Наверное, он широко популярен среди тех, кто любит не только пары. Но медицинской подоплеки тут нет», – сказал Проценко в разговоре с «Комсомольской правдой».

Ранее в ЮАР местные жители заявили, что используют смесь из входят имбиря, куркумы, чеснока и водки для защиты от коронавирусной инфекции.

Министерство здравоохранения подготовило памятку для россиян с бессимптомной и легкой формой течения коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства.