 

Проценко прокомментировал совет лечить COVID парами водки

03.02.2022, 13:32, Новости дня
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Лечение коронавирусной инфекции с помощью паров водки неэффективно, сообщил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, говоря об этом «народном методе».

«Доказательной базы такого метода нет. Наверное, он широко популярен среди тех, кто любит не только пары. Но медицинской подоплеки тут нет», – сказал Проценко в разговоре с «Комсомольской правдой».

Ранее в ЮАР местные жители заявили, что используют смесь из входят имбиря, куркумы, чеснока и водки для защиты от коронавирусной инфекции.

Министерство здравоохранения подготовило памятку для россиян с бессимптомной и легкой формой течения коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства.



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