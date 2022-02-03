 

“Этот человек перевернул мою жизнь”. Спирс снялась в обнимку с адвокатом, благодаря которому избавилась от многолетней опеки отца

03.02.2022, 13:01, Новости дня
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Артистка рассказала, что фото было сделано, когда они случайно встретились во время обеда.

“Этот человек перевернул мою жизнь. Впереди столько интересных проектов! Спасибо за то, что всегда были так добры и уважительны ко мне”, – написала она.

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Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Контекст:

Розенгарт в прошлом был федеральным прокурором. Начав адвокатскую деятельность, он сотрудничал с американскими режиссерами Шоном Пенном и Стивеном Спилбергом. 

Бритни Спирс стала его клиенткой летом 2021 года – ранее ее интересы по делу об отмене опекунства представлял назначенный судом Сэмюэл Ингем. 

После замены адвоката судья Верховного суда Лос-Анджелеса сперва приняла решение об отстранении Джейми Спирса от опекунства над дочерью, а 12 ноября окончательно освободил певицу из-под отцовской опеки.

Певица жила под опекой своего отца, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике, с 2008 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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