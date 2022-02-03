Глава CNN ушел в отставку из-за отношений с маркетологом телеканала

В ходе расследования вокруг телеведущего Криса Куомо, уволенного два месяца назад, свой пост покинул глава американского телеканала CNN Джефф Цукер.

«В рамках расследования пребывания Криса Куомо на телеканале мне задали вопрос об отношениях по взаимному согласию с одной из ближайших коллег… Я признал, что эти отношения развивались в последние несколько лет. От меня потребовали раскрыть, когда они начались, но я не стал этого сообщать. Я был неправ. Как итог, я сегодня увольняюсь», – цитирует CNN внутреннее письмо своего экс-главы, информирует РИА «Новости».

По данным телеканала, речь идет об Эллисон Голласт, главном маркетологе CNN, она не покинула свою должность. Цукер возглавлял CNN Worldwide с 2013 года.

В начале декабря CNN объявил, что увольняет одного из своих самых узнаваемых ведущих Криса Куомо, который был уличен в использовании служебного положения для помощи брату, экс-губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, в защите от обвинений в сексуальных домогательствах.

В августе 2021 года губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что уйдет в отставку в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.