 

Эксперты: Электронное голосование позволит вовлечь молодежь в избирательный процесс

03.02.2022, 4:16, Новости дня
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Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) имеет большое число преимуществ, среди которых возможность вовлечь молодых людей в избирательный процесс, и альтернатива для россиян, которые не смогут прибыть на традиционный участок, считают эксперты НОМ.

По мнению проректора Саратовского института развития образования, доктора политических наук, профессора Михаила Данилова, за дистанционным электронным голосованием – будущее. «Опыт пилотных регионов, где такая технология уже применялась, показывает, что возможность проголосовать с помощью различных гаджетов была позитивно воспринята обществом», – обратил внимание эксперт. При этом он подчеркнул, что ДЭГ – это эффективный способ вернуть в избирательный процесс молодого избирателя, сообщается на сайте НОМ.

«Тем не менее, предстоит большая разъяснительная, если хотите, просветительская работа. Нужно будет очень терпеливо и обстоятельно рассказать, как работает эта технология. Какие степени защиты от манипуляций имеет. Как будет осуществляться общественное наблюдение и наблюдение со стороны кандидатов и партий за всеми процедурами. Важно, чтобы организующие выборы избирательные комиссии были готовы к ДЭГ», – обратил внимание Данилов.

Появление на региональном и местном уровне дистанционного электронного голосования можно только приветствовать, поскольку в совокупности с традиционной формой это позволит увеличить явку избирателей. Такую позицию высказал эксперт НОМ в ХМАО, директор юридического института Югорского госуниверситета Станислав Розенко. Однако, добавил он, потребуется внедрение новых форм работы с избирателями на территориях.

«Дистанционное голосование – это показатель развития информационных технологий в России. Мы последовательно идем к тому, что значительная часть населения будет голосовать дистанционно. Накопление базы данных в результате работы электронного голосования будет создавать систему предупреждения нарушений на выборах. Мы будем получать необходимый массив информационных данных о лицах, которые принимали участие в голосовании, как это происходило и в какой период времени. Это позволит более объективно оценивать выборы с позиции больших данных», – поделился мнением эксперт.

Заведующий кафедрой политических наук и международных отношений Челябинского университета Василий Зорин считает, что ключевым должен стать вопрос о повышении доверия к ДЭГ. «Технология, безусловно, нуждается в доработке и совершенствовании. И главным направлением этой работы, на мой взгляд, должно стать создание прозрачной системы контроля и наглядной демонстрации массам того, как работает «машина». 



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