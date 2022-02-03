 

Байдена заподозрили в неспособности спуститься со сцены без помощи жены

03.02.2022, 4:16, Новости дня
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В соцсетях обсуждают видеозапись того, как президент США Джо Байден сошел со сцены за руку с супругой Джилл. Пользователи предположили, что главе американского государства потребовалась помощь, чтобы спуститься по ступенькам.

Байден выступил на мероприятии, которое посвящено борьбе с раком. После выступления он, спускаясь по ступенькам, взял за руку супругу. Видео мероприятия опубликовано в Facebook Белого дома.

Часть пользователей полагают, что он не мог спуститься, не опираясь на руку жены. Другие спорят с ними, утверждая, что это «простое проявление привязанности».

Jill Biden holds Biden's hand and walks him off stage. pic.twitter.com/1pBtM35q5L

— The Post Millennial (@TPostMillennial) February 2, 2022

Напомним, в марте Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях. 1 апреля он вновь споткнулся на трапе самолета.



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