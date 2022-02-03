Британские ВВС подняли истребители “Тайфун” для сопровождения российских военных самолетов

Истребители ВВС Великобритании взлетели с авиабазы Лоссимут, к ним присоединился заправщик “Вояджер” с авиабазы Брайз Нортон (Оксфордшир). Российские типы самолетов, которые сопровождали британские военные, – два Ту-95 “Bear H” и два Ту-142 “Bear F”.

Истребители сопроводили российские самолеты за пределами зоны интересов Великобритании, бомбардировщики ВКС РФ ни разу не входили в суверенное воздушное пространство страны.

В королевских ВВС заявили, что регулярно перехватывают, идентифицируют и сопровождают российские самолеты, пролетающие через международное воздушное пространство в зоне интересов Великобритании, за которое страна несет определенную ответственность, к примеру, управление воздушным движением.

Контекст:

Отношения между НАТО и Россией ухудшились после аннексии Крыма и военной агрессии Кремля в Украине. Альянс регулярно сообщает о нарушении воздушных границ российскими самолетами и опасных маневрах вблизи самолетов Альянса.

В 2020 году истребители НАТО совершили 350 вылетов для перехвата российских самолетов.

В 2021 году истребители НАТО совершили около 370 взлетов над Европой, в основном для проверки самолетов, летающих без предупреждения в воздушном пространстве союзников. Около 80% всех вылетов – 290 – были вызваны полетами российской военной авиации.

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