 

Британские ВВС подняли истребители “Тайфун” для сопровождения российских военных самолетов

03.02.2022, 0:28, Новости дня
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Истребители ВВС Великобритании взлетели с авиабазы Лоссимут, к ним присоединился заправщик “Вояджер” с авиабазы Брайз Нортон (Оксфордшир). Российские типы самолетов, которые сопровождали британские военные, – два Ту-95 “Bear H” и два Ту-142 “Bear F”.

Истребители сопроводили российские самолеты за пределами зоны интересов Великобритании, бомбардировщики ВКС РФ ни разу не входили в суверенное воздушное пространство страны.

В королевских ВВС заявили, что регулярно перехватывают, идентифицируют и сопровождают российские самолеты, пролетающие через международное воздушное пространство в зоне интересов Великобритании, за которое страна несет определенную ответственность, к примеру, управление воздушным движением.

Контекст:

Отношения между НАТО и Россией ухудшились после аннексии Крыма и военной агрессии Кремля в Украине. Альянс регулярно сообщает о нарушении воздушных границ российскими самолетами и опасных маневрах вблизи самолетов Альянса.

В 2020 году истребители НАТО совершили 350 вылетов для перехвата российских самолетов. 

В 2021 году истребители НАТО совершили около 370 взлетов над Европой, в основном для проверки самолетов, летающих без предупреждения в воздушном пространстве союзников. Около 80% всех вылетов – 290 – были вызваны полетами российской военной авиации. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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