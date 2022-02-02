Резников рассказал, чем в Украине хотят заменить обязательный призыв в армию

“Президент [Украины Владимир Зеленский] поручил, и мы подготовили видение модели, на первом этапе которой призыв сохраняется, однако в качестве альтернативы вводится краткосрочная (3-4 месяца) интенсивная военная подготовка. Пройдя такую подготовку, молодые люди не будут попадать под призыв и получат базовые военные навыки”, – объяснил он.

Резников отметил, что до 2024 года необходимо принять законопроект, детализирующий условия и требования кратковременной интенсивной военной подготовки. С 1 января 2024 года планируется полная замена на нее призыва, увеличение объемов вовлеченных в нее людей и поддержка их навыков периодическими тренировками и сборами.

Контекст:

Украинская армия насчитывает 261 тыс. человек, также есть возможность организовать силы территориальной обороны численностью 130 тыс., сообщал 19 января Резников. Кроме того, в стране насчитывается около 400 тыс. ветеранов украинско-российской войны, добавил глава Минобороны.

Призыву на срочную службу в Украине несколько лет подлежали мужчины в возрасте от 20 до 27 лет. 16 января 2020 года Зеленский подписал указ №13/2020 о призыве на срочную службу мужчин с 18 лет. 18–19-летних призывников отправляют в части только по желанию.

29 декабря 2021 года Зеленский подписал указ №687/2021 о сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу в 2022 году, согласно которому призыв проведут с апреля по июнь и с октября по декабрь. Призывные комиссии начнут работу с 1 апреля и 1 октября 2022 года, а подготовительные мероприятия начнутся за месяц до этого

1 февраля Зеленский подписал указ №36/2022 “О первоочередных мерах по укреплению обороноспособности государства, повышению привлекательности военной службы в Вооруженных силах Украины и постепенному переходу к основам профессиональной армии”.

Правительство должно разработать проект закона для внедрения модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращения призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года.

Минобороны президент поручил разработать концепцию постепенного перехода к формированию Вооруженных сил Украины на профессиональной основе, предусмотрев увеличение сроков действия контрактов; увеличение в течение 2023 года денежного обеспечения военнослужащих ВСУ, заключающих долгосрочные контракты, до уровня не менее трехкратного размера минимальной заработной платы, а также формирование системы специальной подготовки и переподготовки военнослужащих, заключивших долгосрочные контракты.

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