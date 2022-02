“Очень важно для всего мира, чтобы не произошло вторжение”. Джонсон записал видеообращение по итогам визита в Киев

На видео показаны кадры из поездки Джонсона в Киев – его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и переговоры в Мариинском дворце, посещения национального заповедника “София Киевская”, совместной пресс-конференции. Также в ролике показали улицы украинской столицы и обращение самого Джонсона, записанное на территории заповедника.

За кадром и в кадре голос Джонсон рассказывает о финансовой и военной поддержке Украины, о российской эскалации и накоплении войск РФ у украинской границы, а также готовящихся санкциях на случай вторжения.

“Очень важно для мира, для Украины и для России в первую очередь, чтобы не произошло новое вторжение, чтобы президент Путин не сделал этот катастрофический просчет. […] Мы решительно поддерживаем украинский народ и выступаем за суверенитет и территориальную целостность Украины”, – подчеркнул Джонсон.

It’s very important for the world, for Ukraine and for Russia that there is no further Russian incursion into Ukrainian territory.

The UK will continue to uphold Ukraine’s sovereignty in the face of those who seek to destroy it. pic.twitter.com/SySUQG55RJ

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) February 2, 2022

Контекст:

Джонсон 1 февраля посетил Украину, это был его первый визит в Киев с момента вступления в должность главы британского правительства. Он посещал страну в 2016-м, когда возглавлял МИД Великобритании.

Во время встречи Джонсон Зеленский обсудили наращивание российских войск у границ Украины, а позже выпустили совместное заявление. В нем политики предупредили, что дальнейшее вмешательство РФ в Украину будет масштабной стратегической ошибкой.

Кроме того, Джонсон во время визита в Киев заявил, что Британия и союзники готовят пакет санкций, которые будут активированы “в ту самую минуту, как нога российского солдата решится пересечь границу Украины и ступить на украинскую территорию”.

2 февраля он также поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркнув, что дальнейшее вторжение России на территорию Украины “будет трагическим просчетом”.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы находилось около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—