В США рассказали о переговорах с экспортерами газа в Европу взамен российского топлива

Белый дом ведет переговоры с экспортерами газа по поставкам в Европу топлива взамен российского, но отказался назвать конкретные страны, рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы ведем переговоры с рядом стран и поставщиками», – ответила она на просьбу прокомментировать сообщения о возможности компенсации Катаром объемов газа в случае снижения поставок из России. При этом она отказалась привести подробности, передает РИА «Новости».

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС надеется, что США, Катар и Азербайджан, компенсируют объемы газа в случае снижения его поставок из России.