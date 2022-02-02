 

В США рассказали о переговорах с экспортерами газа в Европу взамен российского топлива

02.02.2022, 21:38, Новости дня
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Белый дом ведет переговоры с экспортерами газа по поставкам в Европу топлива взамен российского, но отказался назвать конкретные страны, рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы ведем переговоры с рядом стран и поставщиками», – ответила она на просьбу прокомментировать сообщения о возможности компенсации Катаром объемов газа в случае снижения поставок из России. При этом она отказалась привести подробности, передает РИА «Новости».

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС надеется, что США, Катар и Азербайджан, компенсируют объемы газа в случае снижения его поставок из России.



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