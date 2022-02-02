Канада перебросила военных инструкторов на Украине к западным границам

На Украине 60 из 200 присутствующих в стране канадских военных переброшены на запад, об этом сообщил командующий канадскими силами на Украине подполковник Люка-Фредерик Жильбер.

В числе этих военных инструкторы-снайперы, они ранее были в Одессе, Николаеве, Десне, и Борисполе, сказал подполковник, передает ТАСС со ссылкой на CBC.

Переброска связана с «угрозой российского вторжения», добавил он.

Напомним, Киев и страны Запада обвинили Россию в планировании нападения на Украину в феврале. Москва неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину.

Российская сторона заявляла, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.