 

СК начал проверку после падения ледяной глыбы на женщину в Саратове

02.02.2022, 16:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Следователи и прокуратура проводят проверки по факту госпитализации жительницы Саратова, которой на голову с крыши дома упала ледяная глыба, сообщили региональные надзорное ведомство и управление СК России.

«Проводится доследственная проверка по факту получения телесных повреждений женщиной в результате схода с крыши ледяной глыбы. По предварительным данным, 2 февраля 2022 года 58-летняя женщина получила телесные повреждения в результате схода ледяной глыбы с крыши многоквартирного дома 4 по улице Провиантской города Саратова. В результате полученных повреждений женщина была госпитализирована в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, чтобы дать объективную правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за уборку снега и наледи с крыши дома.

В областной прокуратуре отметили, что взяли проверку следствия на контроль, а также организовали прокурорскую проверку. «Прокуратурой района будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц управляющей ООО «Ремком», в обслуживании которой находится многоквартирный дом, на предмет бездействия по очистке крыши дома от снега и наледи, непринятия мер по обеспечению безопасности граждан и своевременного информирования пешеходов об опасном участке тротуара. По результатам проверки будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования», – заявлено в сообщении.

Ранее подмосковные следователи начали проверку после падения льда, из-за чего пострадала женщина и двое детей. Инцидент произошел недалеко от Храма святого благоверного князя Александра Невского, случившееся увидел батюшка, который помог женщине и вызвал скорую помощь.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Пожары в Луганской области признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня

01.07 / Кабмин отложил на неделю рассмотрение законопроекта, который отменяет люстрацию представителей Компартии

27.11 / В Минобразования Украины рассказали, сколько невакцинированных от COVID-19 учителей отстранили от работы

25.06 / Daily Sabah – Турция надеется компенсировать потери туризма за счёт гостей из России и Германии

21.11 / Twitter передаст Байдену аккаунт президента США в день инаугурации

10.08 / Иммунолог предупредил о более тяжелом течении коронавируса осенью

08.08 / В ЛНР сообщили, что ВСУ заставляют гражданских копать им окопы

01.10 / На странице Саакашвили появилось видеообращение, записанное незадолго до его задержания

07.05 / Зеленский встретился с главами МИД стран Бенилюкса. Перед этим министры посетили Донбасс

13.08 / «Всё более авторитарное государство» — Курт Волкер призвал не обольщаться по поводу России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика