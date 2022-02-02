СК начал проверку после падения ледяной глыбы на женщину в Саратове

Следователи и прокуратура проводят проверки по факту госпитализации жительницы Саратова, которой на голову с крыши дома упала ледяная глыба, сообщили региональные надзорное ведомство и управление СК России.

«Проводится доследственная проверка по факту получения телесных повреждений женщиной в результате схода с крыши ледяной глыбы. По предварительным данным, 2 февраля 2022 года 58-летняя женщина получила телесные повреждения в результате схода ледяной глыбы с крыши многоквартирного дома 4 по улице Провиантской города Саратова. В результате полученных повреждений женщина была госпитализирована в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, чтобы дать объективную правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за уборку снега и наледи с крыши дома.

В областной прокуратуре отметили, что взяли проверку следствия на контроль, а также организовали прокурорскую проверку. «Прокуратурой района будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц управляющей ООО «Ремком», в обслуживании которой находится многоквартирный дом, на предмет бездействия по очистке крыши дома от снега и наледи, непринятия мер по обеспечению безопасности граждан и своевременного информирования пешеходов об опасном участке тротуара. По результатам проверки будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования», – заявлено в сообщении.

Ранее подмосковные следователи начали проверку после падения льда, из-за чего пострадала женщина и двое детей. Инцидент произошел недалеко от Храма святого благоверного князя Александра Невского, случившееся увидел батюшка, который помог женщине и вызвал скорую помощь.