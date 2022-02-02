Штамм коронавируса “Омикрон” скоро вытеснит “Дельту” в Украине – Минздрав

Кузин рассказал, что уровень заболеваемости COVID-19 растет стремительно, а новая волна эпидемии “набирает оборотов”.

“Однако на данный момент цифры свидетельствуют, что в больницы попадает меньше пациентов, чем во время предыдущей волны. В то же время, расслабляться не стоит. По нашим прогнозам, пиковые показатели заболеваемости придутся на середину февраля. В скором времени штамм “Омикрон” вытеснит вариант коронавируса “Дельта”, – сказал Кузин.

Он сообщил, что мировые тенденции показывают: для вытеснения одного штамма другим требуется до восьми недель. В Украине первый случай заражения “Омикроном” подтвердили в середине декабря 2021 года. К 31 января 2022-го этот штамм обнаружили в 20 регионах страны.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В ноябре 2021 года в ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”. К 22 декабря “Омикрон” был подтвержден в 110 странах.

Сейчас штамм “Омикрон” становится доминирующим в мире. По прогнозу ВОЗ, через несколько недель “Омикроном” может заразиться более половины населения Европы.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что “Омикрон” заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен. В ВОЗ тоже отмечали, что “Омикрон” вызывает менее тяжелое заболевание COVID-19, чем “Дельта”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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