 

“Это катастрофа, ждем, кто будет следующим”. Биатлонистка Белосюк заболела COVID-19 на Олимпиаде-2022

02.02.2022, 15:36, Новости дня
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“Боялись этого с первого дня. Пошел “эффект домино”. Надеялись, что проскочим и будем спокойными. Сегодня первый спортсмен – Елена Белосюк. Ночью была высокая температура, с утра немного лучше, но положительный тест. Надо понять, сможет ли вернуться в ритм. Две недели до эстафеты, но это вопрос к врачам”, – отметил Урош Велепец.

Тренер назвал катастрофой положительный тест спортсменки.

“Тест Елены – это катастрофа. За команду еще ничего, а Елена жертвовала круглый год. Пропускала гонки. Она хотела бежать, но мы говорили, чтобы готовилась к Олимпиаде. Сделала несколько тренировок здесь, с оптимизмом шла, ну и вот. Ждем, кто будет следующим. Боимся этого. С тренера пошло на сервисмена, затем на физиотерапевта”, – рассказал он.

Велепец также отметил, что команда уже несколько дней без массажей, поскольку физиотерапевт находится на карантине.

Елена Белосюк была кандидатом на выступление в смешанной эстафете, которая будет открывать программу биатлона на Олимпиаде-2022 в субботу, 5 февраля, в 11.00, сообщает Общественное.

В итоговый состав Украины на эту гонку попадут биатлонистки, которые будут здоровы, сообщил Урош Велепец.

“Те, кто будет здоров до первого старта. Одна девушка отпала. Увидим, что будет завтра-послезавтра. Готовимся к первому старту, эстафете, надеемся, что четыре спортсменки будут “отрицательными”. И сможем потом выбрать. Если останется две, то поставим тех, кто есть”, – сказал он.

Впоследствии стало известно, что в составе сборной Украины Елену Белосюк может заменить находящаяся в статусе запасной Анастасия Меркушина. Эту информацию XSPORT подтвердил президент Федерации биатлона Владимир Бринзак.

По данным издания, Меркушина уже получила распоряжение готовиться к вылету в Пекин.

Контекст:

Зимние Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4 по 20 февраля.

21 января Национальный олимпийский комитет утвердил состав украинской сборной на игры в Пекине. Страну представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке. Это на 12 атлетов больше, чем на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане 2018.

Как отмечали в Международном олимпийском комитете, в связи с пандемией коронавируса Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Билеты на соревнования в Пекине будут распространяться только среди жителей материкового Китая.

В украинской сборной на Олимпиаде в Пекине ранее подтвердили два случая COVID-19 – у тренеров сборной Украины по биатлону Юрая Санитры и Игоря Ященко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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