“Пацанчики”, “Какая модная стрижка”. Владимир Кличко показал, как они с братом выглядели в юности

Владимир Кличко не указал, в каком году был сделан снимок. На нем братья изображены в спортивных шортах с голыми торсами.

“Мой самый важный союзник в жизни. Связаны не только кровью, но и мышлением. В самом начале мы выбрали бороться за свои цели. В спорте и в жизни. Потому что за это так много нужно бороться”, – подписал он снимок.

“Пацанчики”, – отреагировали в комментариях фолловеры.

“Какая у вас модная стрижка”, – обратили внимание подписчики.

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Публикация от Wladimir Klitschko (@klitschko)

Контекст:

Владимир и Виталий Кличко родились в Казахской ССР. Виталий старше брата на шесть лет.

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