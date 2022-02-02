“Пацанчики”, “Какая модная стрижка”. Владимир Кличко показал, как они с братом выглядели в юности
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Владимир Кличко не указал, в каком году был сделан снимок. На нем братья изображены в спортивных шортах с голыми торсами.
“Мой самый важный союзник в жизни. Связаны не только кровью, но и мышлением. В самом начале мы выбрали бороться за свои цели. В спорте и в жизни. Потому что за это так много нужно бороться”, – подписал он снимок.
“Пацанчики”, – отреагировали в комментариях фолловеры.
“Какая у вас модная стрижка”, – обратили внимание подписчики.
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Контекст:
Владимир и Виталий Кличко родились в Казахской ССР. Виталий старше брата на шесть лет.
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