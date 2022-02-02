“Чистосердечное признание”. Актриса студии “Квартал 95” Сопонару крупным планом показала зону бикини

“Надеюсь, что остров по мне скучает так же, как я по нему”, – написала она.

Сопонару поплескалась в воде и крупным планом показала ноги и зону бикини в леопардовом купальнике.

Ролик актриса сопроводила подписью “Чистосердечное признание”.

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Публикация от Irina Soponaru (@irinasoponaru)

Контекст:

В Таиланде актриса отдыхала в январе со своим женихом, британцем Рисом.

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах “Країна У”, “Однажды под Полтавой”, “Лига смеха”, “Игры приколов”. Является актрисой проекта студии “Квартал 95” – “Женского квартала”, который выходит на “1+1” (представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра).

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