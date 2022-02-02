СМИ опубликовали текст письменного ответа США и НАТО – РФ по “гарантиям безопасности”

Об этом говорится в тексте конфиденциальных ответов США и НАТО – России по так называемым “гарантиям безопасности”, которые 2 февраля опубликовало испанское издание El País.

Отмечается, что Штаты и Альянс среди прочего готовы: обсудить с РФ меры по укреплению доверия при проведении учений в Европе; начать диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод российских войск из Крыма, Молдовы и Грузии; продолжить работу в рамках Совета Россия – НАТО; обсудить возможность доступа российским инспекциям к военным объектам в Румынии и Польше в обмен на осмотр объектов в РФ; рассмотреть дополнительные меры по предотвращению инцидентов с Россией на море и в воздухе.

Вашингтон также готов обсуждать с Москвой неразмещение крылатых ракет “Томагавк” в Румынии и в Польше.

“Позиция правительства США состоит в том, что прогресс по этим вопросам может быть достигнут только в условиях деэскалации угрожающих действий России в отношении Украины”, – сказано в ответе США.

В то же время в письме от НАТО говорится, что Альянс не хочет конфронтации с Россией, но не пойдет на компромисс по принципам, на которых основываются Союз и безопасность в Европе и Северной Америке.

“Россия нарушила доверие, лежащее в основе нашего сотрудничества, и бросила вызов основополагающим принципам глобальной и евроатлантической архитектуры безопасности”, – заявили в НАТО.

В Альянсе отметили, что отказ от наращивания военной мощи РФ в Украине и вблизи нее будет иметь важное значение для существенного прогресса.

“Мы твердо убеждены в том, что напряженность и разногласия должны разрешаться путем диалога и дипломатии, а не посредством угроз или применения силы, – говорится в документе от НАТО. – Мы подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым, в пределах ее международно признанных границ”.

США и Альянс повторили РФ свою позицию о приверженности политике “Открытых дверей” в НАТО в соответствии со ст. 10 Вашингтонского договора.

Посол США в России Джон Салливан вечером 26 января привез в министерство иностранных дел РФ письменный ответ Вашингтона на требования Москвы по “гарантиям безопасности”.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил 26 января, что в подготовке ответа России активно участвовал президент США Джо Байден.

“Мы будем поддерживать принцип открытых дверей в НАТО. Это обязательство, которое мы должны соблюдать. Нет никаких уступок, изменений в позиции США в этом документе. Нет изменений и не будет изменений”, – подчеркнул госсекретарь.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг 26 января заявил, что НАТО также передал свой ответ России. По его словам, есть три направления, по которым Альянс может сотрудничать с Россией. Они касаются отношений и контактов между Россией и НАТО, европейской безопасности, включая ситуацию в Украине и вокруг нее, и контроля над вооружениями. Также Столтенберг призвал РФ вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что ответ США России по “гарантиям безопасности” в части Украины не вызывает возражений.

Американская сторона просила не публиковать положения переданного РФ ответа, чтобы иметь пространство для закрытых переговоров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял 27 января, что содержание ответа США “в самое ближайшее время станет известно широкой общественности”. По его словам, в документе нет “позитивной” для РФ реакции по вопросу дальнейшего расширения НАТО на восток.

Контекст:

7 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин во время разговора с Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины. “Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений”, – сказал он.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулись в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).

Вечером 10 января 2022 года в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно “гарантий безопасности”. Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла американскую делегацию, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению.

12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО.

Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

Шерман по итогам встречи отметила, что США и союзники по Альянсу четко дали понять РФ, что “не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО”.

В Вене 13 января завершилось заседание постоянного совета ОБСЕ, на нем продолжились дискуссии между РФ и странами Запада о “гарантиях безопасности”. Глава МИД Польши, председательствующей в ОБСЕ в этом году, Збигнев Рау заявил, что европейский регион сейчас ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет.

По итогам переговоров в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители Штатов сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

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