Белый дом озвучил отношение к идее «превентивных санкций» против России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, как администрация США относится к идее «превентивно» ввести санкции против РФ из-за ситуации вокруг Украины.

Псаки сказала, что США «ввели некоторые санкции» против России. Однако Белый дом считает угрозу санкций «важным рычагом влияния» на Москву «в дискуссиях», передает ТАСС.

Напомним, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что администрация США считает бессмысленным введение санкций против РФ до предполагаемого «вторжения» на Украину.