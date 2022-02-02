 

Белый дом озвучил отношение к идее «превентивных санкций» против России

02.02.2022, 4:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, как администрация США относится к идее «превентивно» ввести санкции против РФ из-за ситуации вокруг Украины.

Псаки сказала, что США «ввели некоторые санкции» против России. Однако Белый дом считает угрозу санкций «важным рычагом влияния» на Москву «в дискуссиях», передает ТАСС.

Напомним, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что администрация США считает бессмысленным введение санкций против РФ до предполагаемого «вторжения» на Украину.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.10 / Боевики на Донбассе 11 раз нарушили договоренности о перемирии, ранен украинский военный – штаб ООС

29.07 / Четвертая олимпийская медаль Украины, пожары в Турции и раскол в “Голосе”. Главное за день

22.11 / Медики советуют чаще петь для укрепления иммунитета

17.11 / Миссия европейской ракеты-носителя Vega провалилась

06.04 / Корреспондент – Украина собирается искать замену Минску для переговоров по Донбассу

01.08 / В ДНР сообщили о гибели четырех военных при обстрелах со стороны Украины

14.12 / Названы 25 фильмов, которые вошли в список национального достояния США

16.12 / Глава НБУ о словах Зеленского про возможную отставку: Что имел в виду президент, стоит спросить у президента

26.11 / Роскачество отметило улучшение качества сделанного из отечественного сырья вина

19.04 / “Мастер спорта по граблям” и “упрямый мужик”. Реакция соцсетей на новость о вечеринке Тищенко во время карантина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика