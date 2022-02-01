 

Парламент Грузии принял резолюцию в поддержку Украины

01.02.2022, 23:28, Новости дня
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Депутаты выразили обеспокоенность возможной военной эскалацией в Украине и осудили “любые намерения, которые могут быть направлены против суверенитета и территориальной целостности суверенного государства, что создает новую угрозу не только для Украины, но и для мира и безопасности в регионе”.

Парламент Грузии призвал правительство страны с помощью дипломатических инструментов и в тесной координации со стратегическими партнерами внести вклад в предотвращение войны в Украине.

Проект документа предложила правящая партия “Грузинская мечта”, отметило “Эхо Кавказа”. Регистрацию в зале прошли 107 депутатов, 74 проголосовали за принятие резолюции, никто не выступил против.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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