 

Путин обвинил НАТО в обмане из-за обещания не продвигаться на восток

01.02.2022, 20:48, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном напомнил про обещание не продвигать НАТО на восток, по его словам, сказали одно, сделали другое, кинули, просто обманули.

«Как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток ни на один дюйм. Всем это хорошо известно. Сегодня мы видим, где находится НАТО – Польша, Румыния, страны Прибалтики», – цитирует Путина РИА «Новости».

По его словам, «сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули, ну просто обманули».

Ранее Путин заявил, что принципиальные российские озабоченности были проигнорированы США.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что США негативно отреагировали на ключевой принцип международного права о неделимости безопасности.

Напомним, Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели беседу на тему ответа США по российским предложениям по безопасности. Госсекретарь США сообщил, что Вашингтон готов на двусторонней основе и вместе с союзниками продолжать обмениваться мнениями по безопасности с Москвой.



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