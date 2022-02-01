 

Жители Петербурга: Беглов «заразил» Лукашенко собственным «мусорым» вирусом

01.02.2022, 18:40, Новости дня
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил губернатора Петербурга Александра Беглова за мнимый порядок в городе. Жители Северной столицы с иронией восприняли заявление белорусского лидера и предположили, что он мог заразиться «беглововирусом».

«Я на вертолете летел – все видно. Я не ожидал что вы так серьезно приведете город в порядок. Просто изменился город на глазах», — заявил Александр Лукашенко.

По мнению петербуржцев, глава города Александр Беглов, по всей видимости, сам передвигается только на вертолете, раз считает, что полностью контролирует уборку улиц и дорог в Петербурге.

Пользователи социальных сетей смоли объяснить «феерический пассаж» Лукашенко лишь тем, что Беглов «укусил» главу Белоруссии и заразил его «беглововирусом».

Напомним, ситуация с уборкой снега и наледи в Петербурге по-прежнему остается критичной. Несмотря на многочисленные жалобы горожан, команда губернатора Александра Беглова не принимает эффективных мер для решения этой проблемы.



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