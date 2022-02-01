В мире: США наказали Минск за давнюю ссору с Россией

С 1 февраля Белоруссия и Литва совместно начинают нести гигантские убытки – например, речь идет даже о возможном банкротстве Литовской железной дороги. Все дело в прекращении транзита белорусских удобрений через литовскую территорию из-за санкций США. А ведь если бы Лукашенко еще несколько лет назад забыл свои старые обиды на Россию, его страна сегодня не теряла бы миллиарды долларов.

После того, как вечером 31 января состав с продукцией компании «Беларуськалий» пересек границу с Литвой, транзит в соответствии с постановлением, принятым правительством Литвы в начале года, прекращен. На февраль, сообщил представитель Литовских железных дорог (ЛЖД) Мантас Дубаускас, не была утверждена ни одна заявка на перевозку белорусских удобрений до Клайпеды.

Полный разрыв и взаимные потери

Договор о транзите удобрений был подписан ЛЖД и «Беларуськалием» в 2018 году. Не так давно он был аннулирован Литвой в одностороннем порядке как «не соответствующий интересам ее национальной безопасности». Решение Литвы прекратить транзит было продиктовано американскими санкциями против «Беларуськалия». Несколько дней назад в Вильнюсский окружной административный суд уже поступило заявление «Беларуськалия». Белорусская компания намерена взыскать с Литвы неустойку.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в последний день работы литовского транзита дал понять, что все еще рассчитывает на компромиссное решение проблемы. «Мы готовы к тому, чтобы договариваться. Но если они и дальше будут нас давить – значит, мы задействуем тот план, который у нас есть. Пусть потом не обижаются», – сказал он в ходе встречи с премьер-министром страны Романом Головченко и руководителями «Беларуськалия» и Белорусской калийной компании.

Лукашенко предупреждал, что Белоруссия может перекрыть транзит для литовских товаров на Украину. В то же время серьезный масштаб проблем для белорусской экономики в случае, если Литва наотрез откажется пропускать удобрения, не вызывает сомнений.

Аннулированный Литвой договор предполагал, что за год Белоруссия может провозить через ее территорию до 11 млн тонн удобрений, которые затем отправляются на внешние рынки. Фактически это почти весь объем белорусского экспорта удобрений. В 2020 году, например, Белоруссия экспортировала 7,14 млн тонн (в пересчете на 100% действующего вещества) на 2,4 млрд долларов. Кроме того, страна вывозит азотные и смешанные удобрения.

Главной точкой входа на мировой рынок для этого продукта давно выступает Евросоюз, а именно ближайший к заводам «Беларуськалия» в городах Солигорске и Петрикове морской порт Клайпеды. В 2020 году на минеральные удобрения приходилась почти треть его общего грузооборота в 47,7 млн тонн, поэтому потеря столь важной экспортной статьи станет тяжелым ударом для главной гавани Литвы.

К тому же из-за конфликта Литвы с Китаем Клайпеда может не рассчитывать на китайский транзит в Европу. При самом плохом развитии событий порт может потерять 30-40% грузопотока, сообщил в конце прошлого года литовскому телеканалу LRT руководитель Клайпедского контейнерного терминала Вайдотас Шилейка. А начале января подал в отставку руководитель ЛЖД Мантас Бартушка, заявивший, что в случае досрочного расторжения договора с «Беларуськалием» и судебного решения о неустойке железным дорогам грозит банкротство.

Ценам снова приготовиться

Белорусско-литовский конфликт может стать еще одним фактором удорожания удобрений. По итогам прошлого года хлорид калия вырос в цене в полтора раза, отмечает Иван Лизан, экономический обозреватель портала «СОНАР-2050», посвященного проблемам Союзного государства РФ и Белоруссии. По его словам, на европейском рынке калийные удобрения наверняка подорожают еще сильнее. После исчезновения белорусской продукции ее придется замещать российской или канадской, которая окажется дороже из-за более существенных транспортных издержек.

Норвежская компания Yara, один из крупнейших мировых производителей удобрений, уже сообщила о готовности отказаться от закупки хлористого калия из Белоруссии. В то же время у «Беларуськалия» сохраняются долгосрочные контракты с Китаем, которому Белоруссия поставляет хлористый калий по 220 долларов за тонну.

В случае остановки перевозок хлористого калия из Белоруссии по территории Литвы с 1 февраля, можно ожидать скачка оптовых цен на этот товар до 350-400 долларов за тонну, розничных – до 900-1000 долларов за тонну, прогнозирует независимый аналитик в сфере промышленности, кандидат экономических наук Леонид Хазанов.

Власти Белоруссии могут попытаться договориться с правительством России, РЖД и российскими логистическими операторами о перевозках продукции «Беларуськалия» по железным дорогам с последующей перевалкой в российских морских портах.

«Допускаю, что такие переговоры уже идут», – говорит Хазанов. Белоруссия будет обходить санкции, уверен Иван Лизан. Для этого, считает он, либо придется перестраивать логистику, отказываясь от портов Прибалтики в пользу портов РФ (Ленинградская, Мурманская и Архангельская области), либо менять фирмы-поставщики удобрений через порты Прибалтики. Первый вариант требует времени и проработки, поскольку транспортное плечо увеличивается, а пропускная способность портов РФ недостаточна – Минск на протяжении десятилетий интересовался исключительно портами Прибалтики. Но если отладить логистику через Россию, то никакие санкции на нее не повлияют.

Второй же вариант требует крайней степени изворотливости и желания со стороны Литвы идти навстречу Минску. Однако в Литве такого желания пока явно нет: «Вопрос транспортировки белорусских удобрений уже спровоцировал политический кризис в Литве и привел к расторжению контракта. С учетом крайне пристального внимания со стороны литовских политиков, СМИ и Вашингтона к санкционной теме найти способ обхода санкций при сохранении транзита через Прибалтику не получится. Следовательно, Минск и Вильнюс еще будут судиться по калийному вопросу».

Пределы калийной независимости

Введение американских санкций против «Беларуськалия» вновь поставило вопрос о будущем этого предприятия, от которого зависит порядка 4% ВВП Белоруссии. Белорусский производитель на данный момент контролирует порядка 20% мирового экспорта калийных удобрений. Однако теперь, когда «Беларуськалий» находится под ударом, этим наверняка воспользуются его конкуренты. Например, еще один мировой лидер в сфере калийных удобрений, канадская компания Nutrien уже сообщила о планах увеличить производство хлористого калия, а заодно и поднять цены на этот продукт.

В РФ же активно обсуждаются слухи о том, что ситуация вокруг «Беларуськалия» может поспособствовать решению белорусских властей о продаже компании кому-то из отечественных миллиардеров. Однако эти рассуждения, по мнению экспертов, беспочвенны.

«Не думаю, что кто-то из российских игроков рискнет приобрести «Беларуськалий», – считает Леонид Хазанов. – Подобная сделка означала бы для любой российской компании санкционный риск, либо придется проводить ее через специально зарегистрированную фирму, никоим образом с покупателем явно не связанную».

У Лукашенко сложились крайне неприязненные отношения с ведущими российскими производителями удобрений, напоминает Иван Лизан. Эта неприязнь восходит к истории 2013 года, когда в Минске был задержан глава компании «Уралкалий» Владислав Баумгертнер, прибывший туда по приглашению белорусской стороны. Вызволять российского топ-менеджера пришлось весьма неординарным способом: чтобы добиться экстрадиции из Белоруссии, в его отношении было возбуждено уголовное дело, которое затем прекратили за отсутствием состава преступления.

После этого Минск не сделал ни одного шага к примирению с российскими коллегами. Более того, со стороны белорусской пропаганды звучали намеки на то, что именно российский крупный бизнес стоял за финансированием протестов после выборов Александра Лукашенко летом 2020 года. Например, задержанный в аэропорту Минска в прошлом году основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич утверждал на белорусском телеканале ОНТ, что этим занималась российская компания, «связанная с Уралом и горной добычей», а владеет ей некий крупный олигарх. Намек на конкретные персоналии был настолько прозрачным, что владелец холдинга «Уралхим» (которому с конца 2020 года принадлежит контрольный пакет «Уралкалия») Дмитрий Мазепин на прошлогоднем Петербургском международном экономическом форуме заявил, что никакого отношения к этим сюжетам он не имеет.

Поэтому нынешняя ситуация вокруг белорусских удобрений вряд ли приблизит поглощение «Беларуськалия» какой-то из российских компаний, резюмирует Иван Лизан. В то же время для «Беларуськалия» было бы крайне выгодным наладить сотрудничество с тем же «Уралхимом»:

«Это позволило бы, например, поделить рынки, чтобы оптимизировать логистику или вновь начать координировать цены. Но «Беларуськалий» теперь под американскими санкциями, и вряд ли «Уралхиму» будет интересно подвергать себя санкционным рискам. В целом же история взаимоотношений «Беларуськалия» и российских коллег более чем поучительная. Минску давно нужно было начать процесс восстановления контактов со своими основными конкурентами, но обиды для белорусского правящего класса важнее потенциальных бизнес-возможностей».

В целом же эта история хорошо иллюстрирует изъяны пресловутой белорусской многовекторности. В отличие от еще одной важнейшей статьи экспорта белорусской экономики – нефтепродуктов, сбыт которых традиционно был ограничен Евросоюзом и Украиной, минеральные удобрения «Беларуськалия» действительно смогли стать продуктом глобального масштаба.

Однако этот успех держался на слишком тонкой нити – единственном, по сути, логистическом канале, что в принципе противоречит многовекторной стратегии. Если бы Белоруссия заранее озаботилась диверсификацией потоков своих удобрений, санкции против «Беларуськалия» не выглядели бы столь целенаправленным ударом по экономике страны. Теперь же Белоруссии придется пожинать плоды специфического отношения к российским конкурентам, в которых вовремя не удалось рассмотреть потенциальных партнеров.

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