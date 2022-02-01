 

В здании одной из районных администраций Донецка обнаружено взрывное устройство

01.02.2022, 15:48, Новости дня
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Взрывное устройство было обнаружено и уничтожено в здании администрации Киевского района Донецка, сообщили в официальном Telegram-канале главы Донецка Алексея Кулемзина.

«Поступила анонимная информация о минировании здания администрации Киевского района города. Спецслужбы выехали на место. В ходе проверки здания администрации Киевского района Донецка спецслужбами было обнаружено и обезврежено взрывное устройство. Пострадавших нет», – говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что украинские военные сбросили три взрывных устройства с беспилотного летательного аппарата в центре Ясиноватой Донецкой народной республики (ДНР).



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