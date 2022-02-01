В Британии заявили о возможном переносе разговора Джонсона и Путина

Разговор премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и российского лидера Владимира Путина может быть перенесен на среду, 2 февраля, сообщил представитель британского премьера.

Стало известно, что Джонсон рассчитывает провести телефонныйразговор с с Путиным во второй половине дня 2 февраля, передает ТАСС.

Ранее Даунинг-стрит рассчитывал, что такой разговор состоится 31 января, однако он был перенесен из-за того, что премьер несколько часов отвечал в парламенте на вопросы депутатов по поводу скандала с вечеринками, происходившими в его резиденции на Даунинг-стрит в разгар коронавирусных ограничений в 2020 и 2021 годах.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что разговор президента Владимира Путина и премьера Британии Бориса Джонсона на вторник не планируется.

Джонсон заявил, что переговорит с российским лидером, «как только сможет», прокомментировав сообщения СМИ о том, что звонок с Путиным был отменен из-за доклада по вечеринкам.

Напомним, Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит, которые проходили в его резиденции во время коронавирусных ограничений, и отметил, что уходить в отставку из-за скандала не намерен.

Вместе с тем стало известно, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая в ближайшие дни должна была посетить Киев и Москву, заболела коронавирусом. Джонсон несмотря на это поедет на Украину. Условием станет отрицательный результат теста на коронавирус.