 

Участница нацотбора Алина Паш отреагировала на обвинения в нарушении правил из-за выступлений в Крыму

01.02.2022, 15:26, Новости дня
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“Певице Alina Pash были выдвинуты обвинения относительно нарушения правил нацотбора. Певица Alina Pash этих правил не нарушала, то есть никогда не выступала на территории России или оккупированного Крыма и никогда не пересекала границу Крыма со стороны России”, – говорится в заявлении пресс-службы певицы. Имя и фамилия артистки в заявлении указано латиницей. 

Певица в свою очередь заявила, что с уважением относится к правилам конкурса и законам Украины, поэтому “никогда бы не стала их нарушать”.

27 января организаторы нацотбора заявили, что не будут дисквалифицировать Алину Паш, так как у них нет доказательств, что участие певицы в нацотборе нарушает его правила.

“Видеоинтервью Алины Паш, которое сейчас в сети приводится в качестве доказательства нарушения требований нацотбора, не содержит никакого факта, подтверждающего нарушение финалисткой правил пересечения границы Украины, – заявили организаторы нацотбора.

Речь идет об интервью певицы, которое она дала в 2019 году программе “Світське життя” на “1+1” . Отвечая на вопросы ведущей, Паш заявила, что в 2015 году выступала с концертом на частном мероприятии в оккупированном РФ Крыму.

“В 2015 году ты была в Крыму и залетала туда через Москву, что противоречит закону Украины?” – спросила ведущая.

“Ездили мы туда с музыкантами на свадьбу к украинской девушке. Насчет того, как мы туда летели, к сожалению, я не могла корректировать этот момент. И, являясь тогда не такой медийной персоной, не могла думать о таких последствиях, которые могут потом вылезти”, – ответила Паш. 

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Публикация от Alina Pash (@alinapash)

Контекст:

Финал украинского нацотбора состоится 12 февраля в Центре культуры и искусств НАУ в присутствии зрителей. Трансляция начнется в 19.00 в прямом эфире Общественного. Ведущими мероприятия стали Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко.

В финале примут участие восемь артистов: Алина Паш, Barleben, Cloudless, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, Roxolana и Wellboy. Песни и информация об этих участниках опубликованы здесь. 

“Евровидение 2022” пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Украинский представитель выступит в первом полуфинале. В этот же день на сцену выйдут участники из Албании, Латвии, Литвы, Болгарии, Молдовы, Словении, Греции, Норвегии, Дании, Швейцарии, Исландии, Хорватии, Нидерландов, Армении, Австрии, Португалии и России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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