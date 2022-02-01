Коммунальная авария произошла на Зольной улице в ночь на 1 февраля

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01.02.2022, 14:12, Новости дня
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В Невском районе Санкт-Петербурга прорвало трубу холодного водоснабжения в ночь на 1 февраля. Горожане выложили в интернет видео, где видно, что автотранспорт едет по залитой водой проезжей части.

Сообщение об аварии у дома 4 по Складской улице поступило около полуночи. Причиной прорыва трубы стало технологическое нарушение на сети диаметром 300 мм. В итоге затопило еще и улицу Зольную. Протечку удалось устранить в четыре часа утра, сейчас местные жители обеспечены водоснабжением. Об этом рассказала пресс-служба ГУП «Водоканал».

Коммунальные аварии происходят в Петербурге довольно часто из-за большого процента изношенности систем водоснабжения. СМИ пишут, что трубы давно не ремонтировали. На данный момент общий износ составляет почти 56%. Трубы, проложенные в 1970-1980-е годы, сейчас находятся в самом плачевном состоянии. Около 44% сетей используются более 40 лет, из-за этого и возникает большинство прорывов.

Часто петербуржцы делятся в интернете кадрами коммунальных аварий, ставших уже привычным делом в зимний сезон. Однако чиновники Смольного под руководством губернатора Александра Беглова не торопятся навести порядок в данной сфере.



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