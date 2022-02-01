Премьер Польши назвал беженцев с Украины дешевой рабочей силой

Накануне рабочего визита в Киев премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, касаясь вопроса наплыва украинских беженцев, что украинцы «как дешевая рабочая сила никогда не помешают».

Моравецкий заявил, что ситуация с беженцами не рассматривается как угроза. При этом он сравнил их с трудовыми мигрантами, передает издание «Левый берег».

«Украинцы знают, что в Польше они всегда найдут убежище. А польские предприниматели ценят украинских работников – ожидаем, что из года в год потребуется еще больше рук. Постоянные заверения в поддержке суверенитета Украины – это конечно хорошо, но дешевая рабочая сила никогда не помешает», – сообщил премьер.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как в Польше мечтают о поглощении Украины.