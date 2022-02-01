 

Премьер Польши назвал беженцев с Украины дешевой рабочей силой

01.02.2022, 13:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Накануне рабочего визита в Киев премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, касаясь вопроса наплыва украинских беженцев, что украинцы «как дешевая рабочая сила никогда не помешают».

Моравецкий заявил, что ситуация с беженцами не рассматривается как угроза. При этом он сравнил их с трудовыми мигрантами, передает издание «Левый берег».

«Украинцы знают, что в Польше они всегда найдут убежище. А польские предприниматели ценят украинских работников – ожидаем, что из года в год потребуется еще больше рук. Постоянные заверения в поддержке суверенитета Украины – это конечно хорошо, но дешевая рабочая сила никогда не помешает», – сообщил премьер.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как в Польше мечтают о поглощении Украины.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.10 / В РФ в сентябре увеличились продажи иномарок с пробегом

07.05 / Лишенный гражданства фигурант санкционного списка “топ-контрабандистов” подал в суд на Зеленского, СБУ и СНБО

03.07 / Евро 2020. В фан-зоне на Спортивной площади в Киеве тысячи болельщиков пели гимн Украины. Видео

29.12 / Рынок земли, игорный бизнес и реформа СБУ. Арахамия назвал провалы и “исторические достижения” Рады

08.10 / Смартфон Realme GT стал дешевле на 15 тыс. рублей

30.08 / Байдену доложили о ракетном ударе по аэропорту Кабула

10.09 / Россия решила открыть границу с Южной Осетией

23.06 / Названа главная опасность индийского штамма коронавируса

07.01 / Верховный комиссар ООН по правам человека призвала освободить задержанных во время протестов в Казахстане

30.06 / В Черновцах ущерб от наводнения оценили примерно в 21 млн грн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика