Решение об отправке американских военных в Европу пока не принято – Пентагон

Он отметил, что США изменили статус готовности более 8,5 тыс. военных на случай их переброски в Европу.

“Мы изменили статус готовности для 8,5 тыс. американских солдат, они проходят необходимую подготовку, но никаких решений об их задействовании не было. У меня нет никаких объявлений на сегодня”, – заявил он.

Кирби отметил, что президенту США Джо Байдену как главнокомандующему предлагают различные варианты действий, решение он сможет принять после консультаций с союзниками по НАТО, так как США не могут в одностороннем порядке перебросить свои силы в страны Альянса.

26 января президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что страна готова увеличить присутствие военного контингента НАТО на своей территории из-за ухудшения ситуации с безопасностью в регионе. Телеканал CNN сообщал со ссылкой на источники, что США ведут переговоры с европейскими союзниками о размещении дополнительных военных сил в Болгарии, Румынии и Венгрии на фоне вероятного вторжения России в Украину.

28 января Байден сообщал о намерении перебросить небольшое количество американских военных в Восточную Европу в ближайшей перспективе. Других деталей Байден не привел, но глава Пентагона Ллойд Остин уже привел 8,5 тыс. военнослужащих в состояние повышенной готовности к развертыванию в Европе в случае вторжения России в Украину.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы сейчас около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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