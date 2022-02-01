 

Решение об отправке американских военных в Европу пока не принято – Пентагон

01.02.2022, 11:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Он отметил, что США изменили статус готовности более 8,5 тыс. военных на случай их переброски в Европу.

“Мы изменили статус готовности для 8,5 тыс. американских солдат, они проходят необходимую подготовку, но никаких решений об их задействовании не было. У меня нет никаких объявлений на сегодня”, – заявил он.

Кирби отметил, что президенту США Джо Байдену как главнокомандующему предлагают различные варианты действий, решение он сможет принять после консультаций с союзниками по НАТО, так как США не могут в одностороннем порядке перебросить свои силы в страны Альянса.

26 января президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что страна готова увеличить присутствие военного контингента НАТО на своей территории из-за ухудшения ситуации с безопасностью в регионе. Телеканал CNN сообщал со ссылкой на источники, что США ведут переговоры с европейскими союзниками о размещении дополнительных военных сил в Болгарии, Румынии и Венгрии на фоне вероятного вторжения России в Украину.

28 января Байден сообщал о намерении перебросить небольшое количество американских военных в Восточную Европу в ближайшей перспективе. Других деталей Байден не привел, но глава Пентагона Ллойд Остин уже привел 8,5 тыс. военнослужащих в состояние повышенной готовности к развертыванию в Европе в случае вторжения России в Украину.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы сейчас около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Адвокат посоветовал Ефремову сменить тактику и защитника

08.07 / В Роскосмосе уточнили статус Сафронова

21.01 / Додон обвинил Санду в обмане из-за лишения русского языка особого статуса

07.08 / Spiegel – в Турции возмущены беспомощностью «отрешённого Эрдогана» в борьбе с пожарами

30.10 / Байден сказал Макрону, что США поступили “неуклюже” в вопросе по поставкам подлодок Австралии

06.10 / Шмыгаль: Сегодня предложений в правительстве для Авакова нет

28.01 / В мире: Зачем западного обывателя пугают «возрождением СССР»

15.12 / “Сдайтесь в ближайший полицейский участок, чтобы не испортить Рождество”. Лондонская полиция ищет преступников с помощью рождественского календаря

06.07 / Во Львовской области восьмилетний ребенок, спасаясь от травли, залез на дерево. Его снимали спасатели

15.10 / Жителей Чехии призвали оставаться дома

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика