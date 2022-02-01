Россия дала письменный ответ на предложения США по безопасности – СМИ

Чиновники отказались раскрыть подробности письма.

“Было бы непродуктивно обсуждать это публично, поэтому мы оставим это на усмотрение России, если они захотят обсудить свой ответ. Мы по-прежнему полностью привержены диалогу для решения этих вопросов и продолжим тесные консультации с нашими союзниками и партнерами, включая Украину”, – цитируют СМИ представителя Госдепартамента.

Как отмечает CNN, остается неясным, был ли документ получен до или после заседания Совета Безопасности ООН 31 января, посвященного российским войскам на границе с Украиной.

Контекст:

17 декабря 2021 года на фоне наращивания войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении” и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

26 января посол США передал России письменный ответ на требования по “гарантиям безопасности”. Ранее в Госдепе заверяли, что в этот ответ будет включено мнение Украины.

Документ официально не публиковался, но публичная реакция России на него была негативной. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не увидел в ответе США “позитивной реакции по главному вопросу”, а спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что нельзя сказать, что российские “взгляды были приняты во внимание или что была продемонстрирована готовность принять во внимание нашу озабоченность”, сообщали “РИА Новости”.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг 26 января заявил, что НАТО не собирается идти на уступки в вопросе того, кого принимать в Альянс.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

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