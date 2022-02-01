Недорогой автомобиль за 1 миллион рублей будет продаваться под марками Citroen и Opel

Известная марка Stellantis объявила о планах начать выпуск в РФ недорогой модели с ценником до 1 миллиона рублей.

В частности, производитель пока не называет точную дату начала продаж, однако предполагается успеть выпустить модель до 2024 года. Серийное производство недорогого автомобиля наладят на заводе в Калуге, где уже осуществляется сборка серийных моделей Opel и Citroen. Первоначально для компании принципиально выпустить модель с ценником около 1 миллиона рублей, однако ввиду колебания курса национальной валюты, не исключено удорожание.

Модель представляет собой вместительный хетчбэк, который позволит комфортно разместить до 5 человека. Новая модель получила продвинутую платформу, тогда как остальные параметры автомобиля умалчиваются.