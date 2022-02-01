Марка Porsche тестирует новый гиперкар

В Сети рассекретили некоторые особенности нового гиперкара от немецкого бренда Porsche.

Данный автомобиль создается непосредственно для последующего участия в гонке «24 часа Ле-Ман». Производителем уже начаты работы по испытаниям автомобиля в различных условиях, тем самым подготавливая к серии препятствий в рамках вышеуказанных гонок. Для кузова применили плотную защитную пленку, тогда как модель выглядит достаточно современной.

Дизайнеры частично модернизировали кузов, сделав его более индивидуальным и не похожим на предшествующие версии. Кроме того, под капотом установят модернизированный мотор с 8 цилиндрами и двумя турбинами. Однако в интересах производителя пока не сообщается уровень мощности и другие важные параметры модели.