 

31 января в Украине выявили более 30 тыс. новых случаев COVID-19

01.02.2022, 9:18, Новости дня
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Среди заболевших – 4056 детей и 337 медработников.

По данным Минздрава, больше всего инфицированных коронавирусом выявили во Львовской области – 3411 человек, 2471 – в Одесской, 2363 – в Киеве, 1977 – в Харьковской области, 1654 – в Винницкой.

Выздоровело 8835 человек, 192 больных COVID-19 умерло. Попало в больницу 2069 пациентов. За сутки сделали 130,66 тыс. тестов.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболело около 4,1 млн человек, умерло – 100 395.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/307379768082913

30 января в стране выявили 22 026 новых случаев коронавирусной инфекции. До этого Украина три дня подряд с 26 января обновляла рекорд заболевших в стране за сутки: 26 января это число составило 32,4 тыс., 27 января – 34,4 тыс., 28 января – 37,4 тыс. 29 января выявленная заболеваемость понизилась до 24,5 тыс.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

20 января 2022 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса “Омикрон”.

В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 составляют дети.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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