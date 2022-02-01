Великобритания в день визита Джонсона в Киев анонсировала предоставление Украине £88 млн на снижение энергозависимости от РФ

“Великобритания активно участвует в защите верховенства права в Украине и борьбе с коррупцией, что укрепило способность страны противостоять злонамеренному и антидемократическому влиянию. Новое финансирование в размере 88 миллионов фунтов стерлингов, в том числе из Фонда надлежащего управления Великобритании, о котором было объявлено сегодня, поддержит эту работу и поможет усилиям по снижению зависимости Украины от поставок энергоресурсов из России”, – сообщили в правительстве.

Джонсон совершит визит для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку “напряженность на границе страны с Россией продолжает расти”.

“В настоящее время у порога Украины сосредоточено более 100 тыс. российских военнослужащих, и президент [России Владимир] Путин неоднократно требовал ограничить право Украины добиваться членства в НАТО и защищаться. Великобритания уже давно является стойким сторонником суверенитета Украины. С 2015 года Вооруженные силы Великобритании обучили самообороне более 22 тыс. украинских военнослужащих. Сегодняшние обсуждения премьер-министра с президентом Зеленским охватят весь спектр стратегической поддержки Украины со стороны Великобритании”, – говорится в сообщении.

Джонсон, как указано в пресс-релизе, призвал Россию отступить и начать диалог, чтобы найти дипломатическое решение и избежать “дальнейшего кровопролития”.

“Как друг и демократический партнер Великобритания продолжит отстаивать суверенитет Украины перед лицом тех, кто стремится ее разрушить”, – сказал он.

Кроме Джонсона, в Украину 1 февраля прибудет премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. СМИ сообщали, что оба премьер-министра в Киеве намерены объявить о новом формате трехстороннего сотрудничества с Украиной.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко 30 января назвал новый формат трехстороннего сотрудничества Украины, Польши и Великобритании “попыткой найти друзей, партнеров и помощь” в критический момент. Собеседники “BBC News Україна” в дипломатических кругах сообщили, что трехсторонний формат взаимодействия Лондона, Варшавы и Киева Украина инициировала в декабре 2021 года.

Контекст:

На фоне угрозы российского вторжения Великобритания последовательно поддерживает Украину, в частности предоставляет военную помощь и готовит санкции против РФ на случай вторжения. Джонсон неоднократно призывал РФ к деэскалации. Новое вторжение в Украину для России будет болезненным и кровавым, подчеркивал он.

30 января стало известно, что Джонсон в ближайшие дни проведет с президентом России Владимиром Путиным телефонный разговор и посетит Восточную Европу – Великобритания активизирует работу по урегулированию эскалации у границы Украины.

По данным Kyodo News, британский премьер из-за эскалации Россией ситуации вокруг Украины отменил визит в Японию, запланированный на середину февраля (первый для Джонсона на посту премьер-министра).

В Украине Джонсон с момента вступления в должность главы британского правительства не был, но в 2016-м он приезжал в Киев, когда возглавлял МИД Великобритании.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—