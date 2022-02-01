 

Великобритания в день визита Джонсона в Киев анонсировала предоставление Украине £88 млн на снижение энергозависимости от РФ

01.02.2022, 9:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Великобритания активно участвует в защите верховенства права в Украине и борьбе с коррупцией, что укрепило способность страны противостоять злонамеренному и антидемократическому влиянию. Новое финансирование в размере 88 миллионов фунтов стерлингов, в том числе из Фонда надлежащего управления Великобритании, о котором было объявлено сегодня, поддержит эту работу и поможет усилиям по снижению зависимости Украины от поставок энергоресурсов из России”, – сообщили в правительстве. 

Джонсон совершит визит для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку “напряженность на границе страны с Россией продолжает расти”.

“В настоящее время у порога Украины сосредоточено более 100 тыс. российских военнослужащих, и президент [России Владимир] Путин неоднократно требовал ограничить право Украины добиваться членства в НАТО и защищаться. Великобритания уже давно является стойким сторонником суверенитета Украины. С 2015 года Вооруженные силы Великобритании обучили самообороне более 22 тыс. украинских военнослужащих. Сегодняшние обсуждения премьер-министра с президентом Зеленским охватят весь спектр стратегической поддержки Украины со стороны Великобритании”, – говорится в сообщении.

Джонсон, как указано в пресс-релизе, призвал Россию отступить и начать диалог, чтобы найти дипломатическое решение и избежать “дальнейшего кровопролития”.

“Как друг и демократический партнер Великобритания продолжит отстаивать суверенитет Украины перед лицом тех, кто стремится ее разрушить”, – сказал он.

Кроме Джонсона, в Украину 1 февраля прибудет премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. СМИ сообщали, что оба премьер-министра в Киеве намерены объявить о новом формате трехстороннего сотрудничества с Украиной.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко 30 января назвал новый формат трехстороннего сотрудничества Украины, Польши и Великобритании “попыткой найти друзей, партнеров и помощь” в критический момент. Собеседники “BBC News Україна” в дипломатических кругах сообщили, что трехсторонний формат взаимодействия Лондона, Варшавы и Киева Украина инициировала в декабре 2021 года.

Контекст:

На фоне угрозы российского вторжения Великобритания последовательно поддерживает Украину, в частности предоставляет военную помощь и готовит санкции против РФ на случай вторжения. Джонсон неоднократно призывал РФ к деэскалации. Новое вторжение в Украину для России будет болезненным и кровавым, подчеркивал он.

30 января стало известно, что Джонсон в ближайшие дни проведет с президентом России Владимиром Путиным телефонный разговор и посетит Восточную Европу – Великобритания активизирует работу по урегулированию эскалации у границы Украины.

По данным Kyodo News, британский премьер из-за эскалации Россией ситуации вокруг Украины отменил визит в Японию, запланированный на середину февраля (первый для Джонсона на посту премьер-министра). 

В Украине Джонсон с момента вступления в должность главы британского правительства не был, но в 2016-м он приезжал в Киев, когда возглавлял МИД Великобритании. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / В РФ в рамках акции «Добрая суббота» прошел семейный лыжный забег

03.09 / Куркума: польза и вред

15.07 / Песков отверг сообщения о «договоренности» властей РФ поддержать Трампа в 2016 году

10.10 / Захарова раскритиковала невежество ведущих «Эха Москвы» после беседы о выплатах ФРГ евреям-блокадникам

28.01 / “Береги себя, Верочка”, Коленки прикрывай, уже некрасивые”. 39-летняя Брежнева рассказала о проблемах со здоровьем

30.10 / CNN – пока в США предвыборный хаос, Китай демонстрирует стабильность и строит планы

20.01 / Музей мира в Хиросиме перевёл часы из-за американского ядерного испытания

18.12 / В РФ за сутки выявили 27,4 тыс. случаев коронавируса

12.10 / В Калининграде решили ввести QR-коды для посещения торговых центров

10.12 / Россия объяснила Азербайджану и Армении решение о запрете на ввоз томатов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика