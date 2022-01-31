Небензя назвал причину разногласий между Россией и Украиной

Россия и Украина могли бы до сих пор жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад не спровоцировал государственный переворот в Киеве в 2014 году, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Вообще, если бы не наши западные коллеги, которые спровоцировали и поддержали в 2014 году кровавый антиконституционный переворот, приведший к власти в Киеве националистов, радикалов, русофобов и просто нацистов, мы бы и по сей день жили в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества», – отметил он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.

По его словам, «происходящее сегодня – еще одна попытка вбить клин между Россией и Украиной». Он добавил, что из-за геополитических игр украинцы страдают вот уже семь лет. Украинцам активно «промывают мозги», приводит слова постпреда РИА «Новости».

«Интересы украинского народа наши западные коллеги не учитывают. Их задача – не допустить естественного братского сосуществования наших двух стран и народов, которое разрушило бы планы по ослаблению России», – заключил Небензя.

При этом он указал, что страны Запада говорят о необходимости деэскалации, но прежде всего сами нагнетают напряженность, риторику и провоцируют эскалацию.

«Разговоры о грядущей войне – сами по себе провокационны. Вы как будто призываете к этому, хотите и ждете, когда это произойдет. Как будто вы хотите сделать реальностью ваши домыслы. Это несмотря на то, что мы постоянно опровергаем эти обвинения», – отметил постпред, подчеркнув, что «ни одной угрозы о планировании вторжения на Украину из уст кого-либо из российских политиков или общественных деятелей за все это время не прозвучало».

Ранее Небензя заявил, что высказывания США о перемещении российских войск по территории собственной страны – вмешательство во внутренние дела России.

Напомним, Совет Безопасности ООН в ходе голосования решил провести отдельное заседание, посвященное Украине.