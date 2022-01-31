Байден определился с новым послом США в Украине, но в Киеве кандидата еще проверяют – СМИ

Собеседник телекомпании утверждает, что глава Белого дома хочет назначить послом в Украину Бриджит Бринк, которая сейчас является главой американской дипмиссии в Словакии.

Предполагается, что одобрение нового посла правительством Украины может последовать в период “от нескольких дней до недель”.

Источник CNN в окружении президента Украины Владимира Зеленского утверждает, что Бринк “все еще проверяют”.

Информацию о вероятном назначении Бринк в Киев опубликовало 31 января и издание Bloomberg.

О вероятном назначении в Киев нынешнего посла США в Словакии писало 6 декабря 2021 года американское издание Foreign Policy.

Контекст:

Постоянного посла Соединенных Штатов в Украине нет с мая 2019 года, когда на фоне скандала с якобы имевшим место давлением американского посольства на Генпрокуратуру Украины тогдашний президент США Дональд Трамп отозвал Мари Йованович.

Временным поверенным в делах США является Кристина Квин. Заместитель помощника госсекретаря США в бюро по европейским и евразийским делам Джордж Кент говорил в июле 2021 года, что Белый дом может объявить кандидата на должность посла США в Украине в ближайшие недели.

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