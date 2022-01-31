 

Байден определился с новым послом США в Украине, но в Киеве кандидата еще проверяют – СМИ

31.01.2022, 22:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Собеседник телекомпании утверждает, что глава Белого дома хочет назначить послом в Украину Бриджит Бринк, которая сейчас является главой американской дипмиссии в Словакии.

Предполагается, что одобрение нового посла правительством Украины может последовать в период “от нескольких дней до недель”.

Источник CNN в окружении президента Украины Владимира Зеленского утверждает, что Бринк “все еще проверяют”.

Информацию о вероятном назначении Бринк в Киев опубликовало 31 января и издание Bloomberg.

О вероятном назначении в Киев нынешнего посла США в Словакии писало 6 декабря 2021 года американское издание Foreign Policy.

Контекст:

Постоянного посла Соединенных Штатов в Украине нет с мая 2019 года, когда на фоне скандала с якобы имевшим место давлением американского посольства на Генпрокуратуру Украины тогдашний президент США Дональд Трамп отозвал Мари Йованович.

Временным поверенным в делах США является Кристина Квин. Заместитель помощника госсекретаря США в бюро по европейским и евразийским делам Джордж Кент говорил в июле 2021 года, что Белый дом может объявить кандидата на должность посла США в Украине в ближайшие недели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Михалков привился от COVID из-за потери бдительности

28.06 / Меркель собралась закрыть британцам въезд в ЕС

16.09 / «Адмирал Эссен» взял на сопровождение эсминец ВМС США в Черном море

31.07 / В Конгресс США внесли резолюцию против переноса президентских выборов

19.02 / США вернулись в Парижское климатическое соглашение

03.01 / Барнье расскажет всё о «хаотичных» переговорах по брекситу в «книге-дневнике»

01.01 / Google представит очки дополненной реальности как у компании Apple

10.05 / В столкновениях с израильской полицией в Иерусалиме пострадали сотни палестинцев

14.07 / Новинский и Тимошенко заблокировали подписание закона о легализации игорного бизнеса

09.10 / В Киеве заказали более 600 тыс. спецпропусков на случай локдауна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика