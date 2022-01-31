“Если есть вопросы, лучше встретиться и поговорить”. Зеленский готов к переговорам с Путиным, сказал Кислица

“Украина не собирается начинать военное наступление ни на Донбассе, ни в Крыму, ни где-нибудь еще. Украина не видит никакой альтернативы мирному разрешению продолжающегося конфликта, восстановлению ее суверенитета и территориальной целостности. В то же время мы видим российскую кампанию по дезинформации, включая ложные обвинения в том, что Украина планирует военную атаку. Это не произойдет. Это прямое свидетельство нежелания России обеспечить деэскалацию и подготовиться к оправданию ее возможной дальнейшей агрессии”, – отметил дипломат.

Он подчеркнул, что Украина стремится к миру и не имеет никаких агрессивных намерений.

“Мы слышали от российский стороны, что они не планируют начинать агрессию против моей страны. Но мы тут должны говорить только о новой фазе российской агрессии. У нас все еще нет четких объяснений о перемещении российских военных. Имея опыт, мы не верим декларациям РФ, а верим только практическим действиям, только отведению войск. […] Мой президент недавно подтвердил, что он готов встретиться со своим российским коллегой. Если у России есть какие-то вопросы к Украине, лучше встретиться и поговорить, а не перемещать войска к границам Украины и запугивать украинский народ”, – добавил Кислица.

Это заседание Совбеза инициировали США. Они объясняли необходимость встречи угрожающими действиями России, которые “создают явную угрозу международному миру и безопасности и Уставу ООН”.

Кислица выразил благодарность Вашингтону за сотрудничество и инициативу по созыву заседания.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

29 января сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не исключил встречи Путина и Зеленского в Пекине во время Олимпийских игр в феврале. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров ответил 31 января: в календаре Зеленского нет визита на Олимпиаду в Китай.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—