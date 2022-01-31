 

Дальнобойщики США начали формировать конвой для марша на Вашингтон

31.01.2022, 20:49, Новости дня
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Дальнобойщики США вслед за своими канадскими коллегами начали формировать конвой для марша на Вашингтон. Они требуют отменить коронавирусные ограничения.

«Американские дальнобойщики и граждане солидарны с канадцами против всех ограничений. Американцам необходимо как можно скорее добраться до нашей северной границы, чтобы поддержать канадский конвой, особенно на границе Детройта и Буффало/Ниагары. Как только канадцы добьются успеха, мы поведем колонну в Вашингтон», – говорится на сайте дальнобойщиков.

В сообщении они призывают всех граждан оказать финансовую поддержку маршу, а также присоединяться к «дальнобойщикам в колонне, направляющейся в Вашингтон, чтобы выступить против всех неконституционных действий правительства».

«Ваши пожертвования позволят гораздо большему количеству людей и семей принять участие в акции и значительно увеличат вероятность успеха американской автоколонны. Все американские и канадские ограничения должны быть отменены! Мы должны решительно выступить против этих преступлений против человечества, чтобы положить конец ограничениям на всем континенте и во всем мире», – говорится в сообщении.

В субботу тысячи дальнобойщиков и других протестующих собрались в Оттаве, требуя отмены обязательной вакцинации и связанных с коронавирусом ограничений. Демонстранты направляются к Парламентскому холму. На грузовиках перед зданием парламента висят баннеры с критикой санитарных мер и Трюдо. Пока акция носит мирный характер. Глава правительства Канады Джастин Трюдо вместе с семьей из соображений безопасности покинул резиденцию и находится в «неназванном месте». 



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