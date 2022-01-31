 

В Полтаве задержали главу фракции облсовета и его брата, они вымогали $39 тыс. – Венедиктова

31.01.2022, 20:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Один из братьев владеет Великобагачанским комбикормовым заводом. По данным следствия, депутаты требовали, угрожая применить силу, у гражданки Украины $39 тыс. за, мягко говоря, сомнительные долговые обязательства”, – отметила она.

Депутатов задержали после передачи им денег.

https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/5174819032530990

В Нацполиции Украины сообщили, что задержали депутатов в административном помещении предприятия, учредителями которого они являются.

Правоохранители проводят расследование по ч. 4 ст. 189 (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Депутатам планируют сообщить о подозрении.

Контекст:

Франкцию партии “Довіра” в Полтавском облсовете возглавляет 50-летний Олег Диденко. Он с 2011 года является исполнительным директором Великобагачанского комбикормового завода, сказано на сайте облсовета.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / Эксперт рассказал о механизме попадания радиации с АЭС «Фукусима» в пищу россиян

09.06 / Арестович считает, что перспектив освобождения из ОРДЛО четырех украинцев, о которых говорил Кравчук, нет

30.04 / Киргизия и Таджикистан подписали заявление по итогам переговоров

07.11 / Оппоненты Саакашвили поклялись не допустить его возвращения во власть

20.04 / Тищенко извинился за вечеринку: Возможно, я позволил себе несколько вызывающий поступок

29.01 / Безработный и бездомный — Business Insider обнаружил, что Пенсу негде жить

10.09 / Лавров заявил, что Россия готова к восстановлению отношений с Украиной

18.10 / Ученые подтвердили актуальность сценария фильма «Армагеддон»

20.02 / Маляр: Ввести санкции против Медведчука накануне Дня памяти героев Небесной сотни – сильное решение СНБО

26.12 / “От восторга разревусь и улечу за облака”. Директор Одесского зоопарка снял новогодний клип. В этот раз – в образе быка. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика