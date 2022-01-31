 

Британские ученые обнаружили вероятную причину одышки после COVID-19

31.01.2022, 20:39, Новости дня
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В исследовании приняли участие 36 человек. Их поделили на три группы: люди с постководным синдромом, имеющие удовлетворительные результаты компьютерной томографии; люди, которых госпитализировали с COVID-19 более трех месяцев назад и не болевшие долго; здоровые люди.

Чтобы увидеть аномалии, ученые делали пациентам магнитно-резонансную томографию (МРТ), поскольку компьютерная томография показывала нормальную структуру легких.

Первоначальные результаты показали, что у пациентов с постковидным синдромом наблюдаются значительные нарушения транспортировки кислорода из легких в кровь, даже если другие тесты уже были отрицательными. Подобные отклонения обнаружили и у пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19.

Ученые заключили, что вирус вызывает определенную устойчивую аномалию в микроструктуре легких или их сосудах. Они предположили, что такие функции легких, например обмен углекислого газа и кислорода, могут быть нарушены, даже если структура легких выглядит нормальной.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире с начала эпидемии подтвердили 375,5 млн млн случаев инфицирования, умерло 5,7 млн человек.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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