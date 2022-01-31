 

“Кто это? Песков?” 51-летняя Сенчукова показала фото с Распутиной. В сети не узнали 57-летнюю артистку

31.01.2022, 19:55, Новости дня
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51-летняя Артистка отметила, что снимок был сделан на съемках телевизионного шоу.

“Со старыми друзьями”, – подписала фото артистка.

“Все люди, как люди, а Распутину трудно признать”, – отреагировали подписчики.

“На этом фото у Наташи конкурентки нет”, – написали фолловеры.

“Кто это? [Российский пародист] Александр Песков в образе Распутиной?” – прокомментировали фото пользователи сети.

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Публикация от Наталья Сенчукова (@nsenchukova_official)

Контекст:

Сенчукова вышла замуж за солиста группы “Дюна” Виктора Рыбина в 1998 году. У пары есть взрослый сын Василий. 

В 2018 году у Рыбина и Сенчуковой было диагностировано онкозаболевание. По словам артиста, им с женой проводили лучевую терапию: каждому – по 13 сеансов. В 2019 году Рыбин рассказывал, что коллеги по шоу-бизнесу их с женой не поддержали.

Сенчукова и Рыбин внесены в базу сайта “Миротворец” за “сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым”.

Маша Распутина (настоящее имя – Алла Агеева) родилась 13 мая 1964 года в Кемеровской области. Она окончила Тверское музыкальное училище. В 1989 году записала песню “Играй, музыкант!”, которая принесла ей всесоюзную популярность.

Певица замужем за бизнесменом и продюсером Виктором Захаровым. Они поженились в 1999 году. В сентябре 2000-го у них родилась дочь Мария. От первого брака у певицы есть дочь Лидия 1985 года рождения. Сейчас Распутиной 57 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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